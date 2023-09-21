"Укрэнерго" призывает НКРЭКУ установить бездефицитный тариф на передачу

"Укрэнерго просит Минэнерго и МФО посодействовать в коммуникации с НКРЭКУ и донесении обществу необходимости установления бездефицитного уровня тарифов ОСП, что предусмотрено законодательством Украины и требуется международными партнерами на пути интеграции Украины в ЕС", - сообщает объединение.

По информации компании, для частичного решения проблемы расчетов между участниками рынка в течение июня 2022 г. – апреля 2023 г. "Укрэнерго" привлекло средства на общую сумму 345,6 млн евро из-за перепрофилирования и получения новых займов ЕИБ и ЕБРР, и направила их на погашение задолженности перед участниками рынка

При этом, из-за недостаточности тарифа компания в 2019-2022 годы понесла более 49 млрд грн тарифных убытков.

Также неурегулированным остается вопрос задолженностей на балансирующем рынке. В результате значительного размера задолженностей сторон, ответственных за баланс (СВБ) перед ОСП, "Укрэнерго" не имеет возможности рассчитаться вовремя и в полном объеме со всеми СВБ.

"Укрэнерго" рассматривает все возможные источники покрытия задолженности, включая кредитные средства государственных банков или международных финорганизаций, грантовые средства. Однако дальнейшее наращивание задолженности по кредитам и ссудам увеличивает финансовую нагрузку на тарифы "Укрэнерго", - подчеркивают в компании.

В компании также отметили, что в настоящее время остаются непокрытыми тарифные убытки "Укрэнерго" в сумме около 6 млрд грн без НДС по тарифу на услугу по передаче электроэнергии и более 4 млрд грн без НДС по тарифу на услуги по диспетчерскому управлению.

Напомним, долг "Укрэнерго" перед Гарантированным покупателем по услуге по увеличению доли возобновляемых источников энергии превышает 25 млрд грн.

Уровень расчетов за зеленую электроэнергию в 2023 году составляет всего 52%.