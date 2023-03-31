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"Укрэнерго" должен на балансирующем рынке уже почти 16 млрд гривен

Фото: "Укрэнерго" задолжал на балансирующем рынке уже почти 16 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За месяц долг "Укрэнерго" на балансирующем рынке увеличился на 7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системного оператора.

Согласно им, задолженность на балансирующем рынке электроэнергии продолжает расти.

По состоянию на 20 марта 2023 года, задолженность оператора системы передачи "Укрэнерго" достигла 15,9 млрд грн, что на 7,1% больше показателя на 20 февраля.

Напомним, системный оператор "Укрэнерго" должен государственной "Центрэнерго" 3,2 млрд гривен за услуги на балансирующем рынке и 1,3 млрд гривен по рынку дополнительных услуг.

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Укрэнерго