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В "Укрэнерго" ответили, будут ли завтра отключения света

Фото: в Украине не будут вводить графики 29 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 29 мая, не планируют вводить графики отключений света для населения и промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"29 мая отключения не прогнозируются", - сказано в сообщении компании. 

Также там отметили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме о применении ограничений предупредят дополнительно. 

Отключения света в Украине

Напомним, последние несколько недель энергетики практически ежедневно вводили графики отключений света в Украине. Причиной были последние российские атаки, которые сильно повредили энергетические объекты страны.

Россияне прицельно запускали свои дроны и ракеты, в том числе гиперзвуковые, по энергетической инфраструктуре.

Но сегодня, 28 мая, ситуация изменилась - графики не применяли.

Гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что такая ситуация, вероятно, связана с тем, что один энергоблок АЭС вывели из ремонта.

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УкрэнергоЭлектроэнергияОтключение света