В "Укрэнерго" ответили, будут ли завтра отключения света

Отключения света в Украине

Напомним, последние несколько недель энергетики практически ежедневно вводили графики отключений света в Украине. Причиной были последние российские атаки, которые сильно повредили энергетические объекты страны.

Россияне прицельно запускали свои дроны и ракеты, в том числе гиперзвуковые, по энергетической инфраструктуре.

Но сегодня, 28 мая, ситуация изменилась - графики не применяли.

Гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что такая ситуация, вероятно, связана с тем, что один энергоблок АЭС вывели из ремонта.

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