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"Укрэнерго" сомневается в возможности полного блекаута, но есть пессимистический сценарий

Фото: "Укрэнерго" сомневается в возможности полного блекаута, но есть пессимистический сценарий (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Полный блекаут это более теоретический, чем реальный сценарий для Украины, однако проблемы с энергетикой вполне возможны и в случае повторных российских обстрелов украинцы могут вернуться в режим ноября-декабря 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на телемарафоне.

"Я считаю сценарий блекаута более теоретическим, чем тот, который должен случиться с нами в будущем", – сказал Кудрицкий.

Он рассказал, что в "Укрэнерго" рассматривают пессимистический сценарий ситуации с энергетикой в Украине, однако это зависит от нескольких факторов.

"Что касается пессимистического сценария, то его, наверное, нужно сформулировать таким образом: будут продолжаться обстрелы и если при этом будет выходить из строя та генерирующая мощность, которую мы восстанавливаем, то это будет нивелировать наши усилия по увеличению генерации, которые мы сейчас прилагаем", – объяснил глава "Укрэнерго".

Он рассказал, что в такой ситуации будут действовать плановые отключения, а в периоды похолодания могут дополнительно вводить и аварийные. По его словам, если россияне снова осуществят обстрел энергообъектов Украины, то перерывы в энергоснабжении могут быть более длительными.

"Такой пессимистический сценарий предполагает, что мы будем жить в режиме ноября-декабря 2022 года. Мы точно переживем эту зиму. Он не смертелен, он некомфортен", - сказал Кудрицкий.

Напомним, на днях на фоне холодов в Украине выросло потребление электроэнергии. "Укрэнерго" предупредило об угрозе аварийных отключений.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, чего не хватает для возобновления энергосетей.

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Укрэнерго