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В "Укрэнерго" опровергли информацию об экспорте электроэнергии в Румынию

Фото: в "Укрэнерго" опровергли информацию об экспорте электроэнергии в Румынию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ряде Telegram-каналов сегодня появилась информация о том, что якобы Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию. Однако это неправда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Экспорт электроэнергии не осуществляется ни в одну страну и не планируется. Telegram-каналы манипулируют информацией о технических перетоках между энергосистемами Украины и ЕС, которые являются физическим явлением", - подчеркнули в компании.

В "Укрэнерго" рассказали, что после массированных ракетно-дроновых атак РФ в марте-мае в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились, а потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак.

Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления, а экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется.

"Украинская энергосистема является частью европейской энергосети. Когда энергосистемы соединены между собой (так, как украинская, молдавская, румынская, венгерская, словацкая и польская), между ними существуют технические перетоки. Это природное явление, обусловленное законами физики. Как правило, эти перетоки незначительны. Но всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько уходит за границу - столько сразу же возвращается в Украину", - пояснили в компании.

Там добавили, что некоторые, ошибочно или целенаправленно, путают эти технические перетоки с коммерческим экспортом, не понимая, как работает объединенная энергосистема.

В "Укрэнерго" также рассказали, что в мае действительно по запросу польского оператора Украина несколько раз оказывала аварийную помощь энергосистеме Польши. Однако речь шла не о передаче электроэнергии в польские сети, а наоборот - о срочном приеме украинской энергосистемой излишков из Польши.

"В условиях ясной погоды, польские солнечные электростанции производили больше электроэнергии, чем ее могли использовать местные потребители. В условиях дефицита в украинской энергосистеме - "Укрэнерго" приняло излишки. Это позволило, в совокупности с импортом и активной работой украинских СЭС, избежать отключений в дневные часы в конце мая", - объяснили энергетики.

Отключение света в Украине

Напомним, из-за дефицита в энергосистеме сейчас по всей Украине действуют плановые, а порой и аварийные, отключение электроэнергии.

Так, завтра, 7 июня, свет по графикам планируют отключать в течение всего дня во всех областях страны.

"Лимиты на потребление будут действовать для каждой области с 0:.00 до 24:00", - уточнили в "Укрэнерго".

Там также предупредили, что при превышении лимитов возможно введение аварийных отключений.

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РумынияУкрэнергоЭлектроэнергия