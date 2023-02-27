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"Укрэнерго": потребление электричества растет, а в Одессе - аварийные отключения

Фото: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом на 27 февраля (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 27 февраля потребление электричества начало расти до уровня рабочего дня. В Одессе пока аварийные отключения, но в других регионах ограничений не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрэнерго".

По данным оператора, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется. В энергосистеме работают все виды электростанций, а через половодье активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии близится к нулю.

"С началом рабочей недели и повышением потребления в Одесской области сказались последствия вражеских обстрелов . Из-за этого произошло аварийное отключение отдельных элементов системы передачи в регионе", - говорится в сообщении.

В Одессе и районе ремонтные бригады работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания.

Во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют.

"На всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии", - добавляют в "Укрэнерго".

Напомним, что сегодня почти вся Одесса и Одесский район остались без света в результате аварийного отключения высоковольтной линии. В городе остановились трамваи и троллейбусы, а в некоторых районах нет подачи воды.

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ОдессаУкрэнергоЭлектроэнергия