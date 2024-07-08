"Укрэнерго" отменило отключения света до середины дня, но увеличило на вечер

По данным пресс-службы утром, Диспетчерский центр "Укрэнерго" зафиксировал потребление ниже прогнозного уровня. Снижение потребления утром после выходных и накопленный резерв в системе позволили уменьшить объем ограничений. А с 10.30 до 14.00 ограничения будут отменены для всех регионов Украины.

"На вечер, с ростом потребления и температуры воздуха, ожидается увеличение объема ограничений. По прогнозу, с 19.00 до 22.00 облэнерго будут применять четыре очереди графиков отключений одновременно", - говорится в сообщении.

В другие часы суток по всей Украине будут действовать три очереди отключений, сообщили в "Укрэнерго".

Прогноз по ограничениям может быть изменен, добавили пресс-службе.