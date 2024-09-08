В "Укрэнерго" отменили графики отключений на 9 сентября, но попросили экономить свет

В понедельник, 9 сентября, в Украине свет будет весь день. Однако необходимо экономить электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Следует заметить, что после масштабных обстрелов 26 августа это уже третий день подряд, когда "Укрэнерго" не применяет графики отключений света.

Однако украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо. Но не включать одновременно несколько мощных электроприборов в период с 18:00 до 22:00.

"Завтра, 9 сентября, меры по ограничению потребления не прогнозируются", - сказано в сообщении.

Отключение света в Украине

С весны россияне периодически наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов было уничтожено 80% электрогенерации Украины. Это в свою очередь привело к введению графиков отключения электроэнергии.

На днях в ДТЭК рассказывали, почему об экстренных отключениях света не предупреждают .

Недавно премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что россияне уже готовятся к новым атакам по украинской энергосистеме . Вероятно, оккупанты снова будут бить ракетами и дронами.

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