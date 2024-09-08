В "Укрэнерго" отменили графики отключений на 9 сентября, но попросили экономить свет
В понедельник, 9 сентября, в Украине свет будет весь день. Однако необходимо экономить электроэнергию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".
"Завтра, 9 сентября, меры по ограничению потребления не прогнозируются", - сказано в сообщении.
Однако украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо. Но не включать одновременно несколько мощных электроприборов в период с 18:00 до 22:00.
Следует заметить, что после масштабных обстрелов 26 августа это уже третий день подряд, когда "Укрэнерго" не применяет графики отключений света.
Отключение света в Украине
С весны россияне периодически наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов было уничтожено 80% электрогенерации Украины. Это в свою очередь привело к введению графиков отключения электроэнергии.
На днях в ДТЭК рассказывали, почему об экстренных отключениях света не предупреждают .
Недавно премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что россияне уже готовятся к новым атакам по украинской энергосистеме . Вероятно, оккупанты снова будут бить ракетами и дронами.
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