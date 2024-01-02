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В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после ракетной атаки РФ

Украина, Вторник 02 января 2024 15:45
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В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после ракетной атаки РФ Фото: председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Массированная ракетная атака россиян 2 января не нанесла вреда энергосистеме Украины, она работает сбалансировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

"Сегодняшняя атака, хоть и принесла нам некоторые сложности, не несла критической угрозы для энергосистемы. Поэтому не можем сегодня говорить о введении чрезвычайного положения", - рассказал Кудрицкий.

По его словам, энергосистема работает сбалансировано. Утром специалисты занимались ликвидацией локальных последствий "прилетов" по энергообъектам.

"Я сам был на одном из таких пострадавших объектов. Там все оборудование уже в работе. Если кто-то в Киеве еще не имеет электроснабжения, то это вопрос нескольких часов", - добавил глава "Укрэнерго".

Отключение света в Києве после атаки РФ

Напомним, по данным пресс-службы Минэнерго, из-за массированного ракетного обстрела в Киеве была повреждена воздушная линия, без напряжения ряд подстанций, были обесточены 259 тысяч потребителей.

В Киевской области из-за обстрелов обесточены высоковольтные линии, есть отключение потребителей в Бучанском и Вышгородском районах. Также обесточивалось оборудование подстанции. Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС.

По данным ДТЭК, на 11:40 энергетики заживили часть жителей Святошинского, Шевченковского, Оболонского и Подольского районов Киева после ракетного удара по столице. Без света остается Куреневка, часть Оболонского и Святошинского районов.

Как сообщили в КГГА, по состоянию на 12:00 во всех районах столицы возобновлено питание объектов водоснабжения.

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