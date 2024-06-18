В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключения света

"Завтра, 19 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

Как объяснили в "Укрэнерго", причина круглосуточных ограничений - прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.