В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет в Украине 6 декабря

Графики отключения света в Украине завтра, 6 декабря, также будут действовать. Для экономии электроэнергии будет применена одна-две очереди отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление " Укрэнерго ".

В то же время, украинцев просят экономно потреблять электроэнергию даже тогда, когда свет появляется по графику.

"Напоминаем, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", - отметили в "Укрэнерго".

Для промышленности и бизнеса:

Сотрудники компании объяснили, что завтра будут применены разные графики для потребителей.

Почему применяются графики отключения света

Напомним, что 28 ноября, россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. В общей сложности были зафиксированы повреждения сразу в 14 областях Украины.

Во время атаки энергетики вводили в Украине экстренные отключения света, а позже Украина вернулась в график почасовых отключений.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация стабилизируется.

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