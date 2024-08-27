В "Укрэнерго" рассказали, как будут действовать графики отключения света 28 августа

"Завтра, 28 августа, облэнерго будут применять меры по ограничению потребления", - сказано в сообщении.

В течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений

В то же время в часы, когда свет появляется по графику, украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо и не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Что предшествовало

Напомним, последние несколько дней российские войска снова атаковали энергообъекты Украины. В частности, вчера был самый массовый удар за 2,5 года – россияне запустили 127 ракет и 109 ударных дронов.

Поэтому в Украине было экстренно введено аварийное отключение света. Также из-за отсутствия электроэнергии в ряде городов наблюдались проблемы с водоснабжением.