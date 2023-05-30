RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрэнерго" начало расследование из-за массовых отключений света

Фото: причину массовых отключений света будут расследовать (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

"Укрэнерго" начало расследование из-за массовых аварийных отключений света в Украине 30 мая. Точная причина инцидента пока не установлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По предварительным данным, около 13:00 в Украине аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий. Поэтому сработала автоматика и были обесточены потребители в нескольких областях.

Сейчас энергетики заживляют потребителей, свет обещают восстановить в ближайшие часы.

"Начато расследование причин инцидента. Отдельно подчеркиваем, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Массовые отключения света

Сегодня жители ряда областей Украины сообщили о проблемах со светом. Аварийные отключения произошли в столице, Киевской, Кировоградской областях, Харькове, Днепре, Одессе, Полтаве, Сумах, Запорожье, Виннице.

Кроме того, свет исчез также в Молдове. Позже сообщили, что была отключена линия Бельцы - Днестровская ТЭЦ из-за перебоев в Винницкой области. В Молдове обесточены районы в центре и на юге страны.

В ДТЭК сообщили, что отключения света были вызваны срабатыванием автоматики на энергетической инфраструктуре. Сейчас электричество возвращают потребителям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерговідключеня світлаЭлектроэнергия