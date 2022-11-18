"Укрэнерго" нужно привлечь финансирование для реструктуризации долгов, а не повышать тарифы, - Ukrfa

"У "Укрэнерго" есть возможность привлечения зарубежного финансирования под гарантии государства. У металлургических предприятий в нашей стране такой возможности нет. И перекладывать на еле дышащий бизнес еще и эти расходы - это не очень честно. Потому что предприятия не виноваты в том, что энергетическая инфраструктура страдает", - заявил Кудрявцев.

По его мнению, украинские государственные монополии зачастую злоупотребляют своим положением, не пытаясь сократить или оптимизировать свои расходы, а просто повышая тарифы для бизнеса.

"Все государственные монополии занимаются тем, что повышают тарифы для бизнеса. Хотя при этом все они получают из госбюджета средства для реструктуризации, и получают донорскую помощь от международных организаций. И тем не менее, они все равно повышают тарифы - перекладывая таким образом свои проблемы на плечи бизнеса", - резюмировал эксперт.

Напомним, "Укрэнерго" инициировало повышение тарифа на диспетчеризацию электроэнергии сразу на 273% с 62 до 232,03 грн/МВт.ч, а также на передачу электроэнергии с 346 до 398 грн грн/МВт-ч.

Против этого решения выступили все бизнес-ассоциации страны: согласно их заявлением, значительное повышение тарифов приведет к дальнейшему повышению себестоимости украинской продукции и потере Украиной своего места на мировых рынках.

В Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (lCC) заявили, что обоснование повышения, предоставленное "Укрэнерго", содержит ряд неточностей, устранение которых поможет компании избежать дополнительных затрат, и позволит не повышать тариф на передачу электроэнергии более чем на 6,5%.