"Укрэнерго" предупредило о возможных перебоях в энергопитании из-за ракетных обстрелов

Из-за массированного ракетного обстрела в Украине возможны перебои в энергопитании. Под удар попали энергетические объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

"Враг проводит ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений".