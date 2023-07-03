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В "Укрэнерго" подтвердили восстановление резервной линии электропередачи, которая питает ЗАЭС

Фото: в "Укрэнерго" подтвердили восстановление резервной линии электропередачи, которая питает ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Энергетики возобновили работу одной из резервных линий электропередачи 330 кВ, которая питает оккупированную Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Отмечается, что теперь даже если россияне снова повредят основную магистральную линию энергопитания 750 кВ, станция будет получать электроэнергию для охлаждения реакторов и других собственных потребностей с объединенной энергосистемы по резервной схеме.

В "Укрэнерго" рассказывают, что ремонтные бригады несколько месяцев ждали возможности доступа к этой линии для проведения восстановительных работ. Однако постоянные вражеские обстрелы не позволяли нашим специалистам начать работу.

Всего с начала полномасштабной войны "Укрэнерго" более 15 раз ремонтировало линии, которые питают Запорожскую АЭС.

ЗАЭС подключили к резервной линии электропередачи

Сегодня в МАГАТЭ сообщили, что Запорожскую АЭС впервые за четыре месяца подключили к резервной линии электропередачи. Гендиректор Рафаэль Гросси отметил, что повторное подключение резервной линии является положительным, однако ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой.

Отметим, что резервная линия электропередачи 330 кВ на правом берегу Днепра была повреждена 1 марта 2023 года. А 9 марта отключилась последняя линия связи из-за вражеских обстрелов.

Угроза теракта в ЗАЭС

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты готовятся совершить теракт на Запорожской АЭС с последующим выбросом радиации. А ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщал, что захватчики заминировали пруд-охладитель на станции.

После этого в разведке заявили, что россияне уменьшают присутствие на станции. Оставшемуся персоналу приказали обвинять Украину в случае аварийной ситуации.

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Запорожская АЭСУкрэнерго