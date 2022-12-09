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В "Укрэнерго" оценили состояние и продолжительность дефицита в энергосистеме: подробности

Фото: в "Укрэнерго" оценили состояние и продолжительность дефицита в энергосистеме (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Дефицит в энергосфере Украины будет продолжаться во время осенне-зимнего периода. В то же время, энергетики продолжают работать над восстановлением мощностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Как объяснил Кудрицкий, компенсировать дефицит в энергосфере можно отчасти благодаря импорту, однако и это не сможет полностью исправить ситуацию.

"Мы видим что немного отступили морозы. Мы постепенно в энергосистеме восстанавливаем генерирующие мощности, постепенно восстанавливают работу электростанции. И постепенно объем доступной нам генерации увеличивается, тем самым уменьшая дефицит. Думаю, что через несколько дней мы достигнем предела, когда можно будет четко придерживаться плановых графиков отключений по областям, которые вводит "Облэнерго", - отметил Кудрицкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Донецкой области энергетики вместе с ВСУ возобновили электроснабжение для более 15 тысяч семей.

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