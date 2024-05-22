"Укрэнерго" объявило об отключении света 23 мая в течение суток

В четверг, 23 мая, в Украине в течение суток будут действовать графики отключения света. Это будет касаться как населения, так и промышленных потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00", - пишет компания.
В "Укрэнерго" объяснили, что причиной продления срока действия ограничений является прогнозируемая плотная облачность в большинстве регионов Украины, из-за которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии. Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита.
"Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго", - добавили в "Укрэнерго".
Стоит напомнить, что главной причиной применения мер ограничения являются последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям.
С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак. При этом на территории Сумской области графики почасовых отключений на сегодняшний вечер были отменены.
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