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"Укрэнерго" объявило об отключении света 23 мая в течение суток

Архивное фото: "Укрэнерго" объявило об отключении света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 23 мая, в Украине в течение суток будут действовать графики отключения света. Это будет касаться как населения, так и промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00", - пишет компания.

В "Укрэнерго" объяснили, что причиной продления срока действия ограничений является прогнозируемая плотная облачность в большинстве регионов Украины, из-за которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии. Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита. 

"Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго", - добавили в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

Стоит напомнить, что главной причиной применения мер ограничения являются последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям.

С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак. При этом на территории Сумской области графики почасовых отключений на сегодняшний вечер были отменены.

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УкрэнергоЭлектроэнергияОтключения света