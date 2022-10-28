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"Укрэнерго" ограничивает электроснабжение по всей Украине

Фото: "Укрэнерго" ограничивает электроснабжение по всей Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Для устранения последствий террористических атак со стороны России, "Укрэнерго" ограничивает электропотребление по всей территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Утром "Укрэнерго" предоставило операторам распределительных сетей объем применения графиков ограничения электроснабжения для промышленных потребителей по всей территории Украины.

В Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях дополнительно были предоставлены объемы для применения графиков ограничения мощности.

"Вынужденные ограничения также будут касаться бытовых потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны, сети которых больше всего пострадали на этой неделе", - добавляет "Укрэнерго".

Как объясняет "Укрэнерго", ограничения для всех категорий потребителей необходимы для:

  • уменьшение нагрузки на сеть;
  • обеспечение постоянной балансировки энергосистемы;
  • избегания повторных аварий.

"Такие меры дают возможность энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и снабжать энергопитанием всех потребителей", - добавляет "Укрэнерго".

Напомним, РБК-Украина писало о том, поможет ли перевод часов на зимнее время сэкономить электрическую энергию.

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Укрэнерго