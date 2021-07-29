"Укренерго", "Магістральні газопроводи" та "Оператора ринку" передали в управління Міненерго

Кабінет міністрів на засіданні 28 липня прийняв розпорядження про передачу Міністерству енергетики повноважень з управління корпоративними правами, що належать державі у статутних капіталах АТ "Магістральні газопроводи України" та ПАТ "Укренерго". Крім того, міністерству передані повноваження з управління єдиним майновим комплексом ДП "Оператор ринку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

"Остаточна передача відбудеться відповідно до дорожньої карти, наданої Енергетичним співтовариством", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, 20 січня 2021 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалив рішення, згідно з яким управління "Енергоатомом", "Укргідроенерго", Ніжньодністровською ГЕС та трьома теплоелектроцентралями переходять безпосередньо до Кабінету міністрів.

За словами Шмигаля, також будуть розроблені проекти рішень про передачу до управління Міністерству енергетики в управління державних компаній "Укренерго", "Магістральні газопроводи", ДП "Оператор ринку".

Нагадаємо, до цього компанії "Укренерго" та "Магістральні газопроводи" перебували в управлінні Міністерства фінансів. "Оператор ринку" перебував в управлінні Кабінету міністрів.