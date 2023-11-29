"Укрэнерго" может не повышать тариф на передачу электроэнергии, - эксперт

Логики в повышении тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса нет логики, ведь у "Укрэнерго" есть поддержка и помощь от западных партнеров.

"Укрэнерго – это едва ли не единственный государственный стейкхолдер, который получает значительную помощь от международных доноров в виде оборудования. Лично я, когда началась полномасштабная война, с апреля начала работать в Вене в фонде "Энерджи коммюнити" для поддержки энергетической инфраструктуры Украины. И уже В то время, за три месяца моего сотрудничества с фондом, было отправлено в Украину 46 грузовиков с энергетическим оборудованием для украинских энергетических компаний, где одним из крупных получателей было Укрэнерго", - рассказала Оринчак.

Она подчеркнула: сегодня в Укрэнерго инвестируют, вливают и оказывают большие объемы помощи. Эта помощь при условии правильного использования может помочь компании в удержании тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии на текущем уровне.

"Поэтому вместо того, чтобы повышать тарифы, я все-таки советовала бы менеджменту Укрэнерго зайти в более тесную коммуникацию с западными донорами, а не дожимать бизнес. Ведь этот бизнес, несмотря на очень сложные условия, помогает ВСУ, предоставляет своих людей для мобилизации, фактически теряет профессиональный состав. А профориентация населения фактически на нуле. Это все приводит к стагнации в отрасли", – пояснила эксперт.

Оринчак подчеркнула, что повышая тариф на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, а также тариф на грузовые железнодорожные перевозки, государство самостоятельно сократит поступления, которые сейчас идут в бюджет. И таким образом фактически перекрываем себе воздух – вместо того, чтобы поддерживать добывающий сектор.

"Поэтому я обращаюсь к менеджменту Укрэнерго и Укрзализныци. Пожалуйста, лучше давайте мы направим силы на то, чтобы помогали нам западные партнеры, а украинский бизнес не выживал, а вы помогали ему работать", - резюмировала Оринчак.

Как известно, Нацкомиссия по регулированию энергетики и компслуг одобрила повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса.

После повышения тарифов доход государственного монополиста "Укрэнерго" должен составить 58,7 млрд. грн. Эти средства будут направлены на погашение кредитов компании – несмотря на то, что все украинские предприятия проводят реструктуризацию долгов.