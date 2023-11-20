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"Укрэнерго" имеет возможность реструктуризировать свои долги, - Гусак

Фото: "Укрэнерго" имеет возможность реструктуризировать свои долги (Виталий Нсоач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

У "Укрэнерго" есть возможность реструктуризировать свою задолженность, ведь получила поддержку международного сообщества. Компания должна воспользоваться этим вместо того, чтобы повышать тариф на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, что ударит по остаткам бизнеса в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака.

"Создается впечатление, что делается все для того, чтобы добить остатки промышленности в Украине, которые еще пытаются работать, сохранять рабочие места и платить налоги в бюджет. Мы не поддерживаем повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию для бизнеса. И считаем, что в нынешней ситуации тариф на передачу электроэнергии должен оставаться неизменным до окончания военного положения", - подчеркнул Гусак.

По его словам, "Укрэнерго" имеет сейчас мировую поддержку и должна максимально использовать эту поддержку вместо того, чтобы повышать тарифы.

"В этой ситуации компания должна делать упор на привлечении соответствующей международной помощи. Потому что они имеют эту возможность, получать и кредиты, и международную помощь, тогда как частные украинские компании в результате фактически такой возможности не имеют. Главное сейчас - всем продержаться до победы, чтобы после украинской победы было кому работать в Украине", - подчеркнул Гусак.

Как известно, НКРЭКУ одобрила повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии. После повышения тарифов доход "Укрэнерго" должен составить 58,7 млрд. грн.

В свою очередь директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что повышение тарифа "Укрэнерго" ничем не обосновано и призвано просто скрыть неэффективность менеджмента, желающего получать высокие зарплаты.

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Укрэнерго