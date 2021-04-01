"Укренерго" і НКРЕКП руйнують енергоринок і дискредитують владу перед ЄС, - експерти

Накопичуючи борги, "Укренерго" ставить під загрозу всю енергосистему України, оскільки в таких умовах у виробників немає ні можливості, ні мотивації далі постачати енергію для її балансування, відзначають учасники ринку.

Так, через неплатежі в енергетиці в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр. на багатьох ТЕС спостерігалися нестача палива, відсутність резервних потужностей, що генерують. При цьому динаміка заборгованості "Укренерго" за балансуючої енергії загрозливо зростала, а коштів, щоб погасити ці борги, у компанії просто немає.

Зокрема, за словами генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва, НЕК "Укренерго" за період з вересня по лютий заборгувала компанії 2,4 млрд грн.

Крім цього, борги за балансуючу енергію у "Укренерго" скупчилися перед ПрАТ "Укргідроенерго". Борг цьому підприємству склав 2,5 млрд грн, зазначає генеральний директор підприємства Ігор Сирота.

За приблизними оцінками, загальна заборгованість "Укренерго" перед учасниками ринку склала близько 20 млрд гривень і продовжує зростати. Через пасивні позиції регулятора НКРЕКП, державна компанія продовжує накопичувати борги, пише видання.

"Основними постраждалими в цій ситуації виявилися виробники, які постачали енергію для збалансування енрегосистеми України. Ця частина енергії була необхідна, щоб вся система залишалася в робочому стані. Але тепер створилася ситуація, при якій вони не отримали 100% оплати і зараз відчувають серйозні фінансові труднощі, ряду підприємств загрожує банкрутство. Це своєю чергою може негативно позначитися безпосередньо на звичайних побутових споживачах", - вважають експерти.