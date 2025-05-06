"Укрэксимбанк" предоставил финансирование "Галичина-Запад" благодаря гарантиям ЕИБ и ЕИФ

ООО "Галичина-Запад" привлекло финансирование в размере 3 млн евро для пополнения оборотного капитала на приобретение сырья. Сделка реализована при участии "Укрэксимбанка" с применением гарантийного инструмента, предоставляемого в рамках совместной программы Гарантийного соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским инвестиционным фондом (ЕИФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Финансирование направлено на обеспечение стабильной работы животноводческого направления компании, в частности содержание свиней, закупку сырья, ветеринарное обслуживание и поддержку производственных процессов.

Использование гарантийного инструмента ЕИБ и ЕИФ позволило уменьшить кредитную нагрузку на компанию, смягчить требования к залогу и облегчить доступ к финансовым ресурсам на более выгодных условиях, что особенно важно в текущих условиях для агропроизводителей.

Также к операциям, подлежащим покрытию гарантийным инструментом ЕИБ и ЕИФ входят: инвестиционные кредиты, возобновляемые кредитные линии, финансовый лизинг и тому подобное.

Обращаем внимание, что гарантийный инструмент ЕИБ и ЕИФ может применяться как при финансировании оборотного капитала, так и для инвестиционных проектов и финансового лизинга, в форме кредита, возобновляемой и невозобновляемой кредитных линий.