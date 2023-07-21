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"Укрдонинвест" собирается подать в суд за распространение ложной информации

Фото: "Укрдонинвест" собирается подать в суд за распространение ложной информации (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания "Укрдонинвест" рассматривает возможность подать в суд за нанесение вреда деловой репутации на Виталия Кулика, который опубликовал ложную информацию о компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"21 июля 2023 года на ряде украинских медиаресурсов был опубликован личный блог политолога Виталия Кулика, в котором он извращает факты о деятельности компании "Укрдонинвест. Считаем данный материал ярким примером дезинформации, осуществляемой в интересах наших оппонентов по судебным делам. Отметим, у компании прозрачная структура собственности, отсутствие налоговых задолженностей и патриотическая позиция", - заявили в компании.

В "Укрдонинвесте" также считают распространенную Куликом информацией клеветой и оставляют за собой право обратиться в суд из-за распространения лжи и причинения вреда деловой репутации компании.

"Призываем представителей СМИ не распространять ложные данные, а господина Кулика - опровергнуть содержащиеся в его материале фейки", - добавили в компании.

Как известно, владельцем компании "Укрдонинвест" является Виталий Кропачев - с активами в угольной, машиностроительной, строительной и транспортной отраслях, медиа.

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