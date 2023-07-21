"Укрдонинвест" собирается подать в суд за распространение ложной информации

Компания "Укрдонинвест" рассматривает возможность подать в суд за нанесение вреда деловой репутации на Виталия Кулика, который опубликовал ложную информацию о компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"21 июля 2023 года на ряде украинских медиаресурсов был опубликован личный блог политолога Виталия Кулика, в котором он извращает факты о деятельности компании "Укрдонинвест. Считаем данный материал ярким примером дезинформации, осуществляемой в интересах наших оппонентов по судебным делам. Отметим, у компании прозрачная структура собственности, отсутствие налоговых задолженностей и патриотическая позиция", - заявили в компании.
В "Укрдонинвесте" также считают распространенную Куликом информацией клеветой и оставляют за собой право обратиться в суд из-за распространения лжи и причинения вреда деловой репутации компании.
"Призываем представителей СМИ не распространять ложные данные, а господина Кулика - опровергнуть содержащиеся в его материале фейки", - добавили в компании.
Как известно, владельцем компании "Укрдонинвест" является Виталий Кропачев - с активами в угольной, машиностроительной, строительной и транспортной отраслях, медиа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .