"Укрдонінвест" збирається приватизувати під'їзні шляхи до шахт

Компанія ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачева визнана переможцем приватизації держпідприємства Димитроввугіллявантажтранс, яке контролює під'їзні шляхи до державних шахт Мирноградвугілля (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд держмайна України.

"Укрдонінвест" хоче отримати контроль над держпідприємством за 301 млн грн. До складу майнового комплексу держпідприємства входять 18 будівель та споруд загальною площею 13,52 тис. кв. м. Об'єкт розташований на території площею 56,9 га, на 14 ділянках. У його складі - 30 об'єктів інфраструктури, зокрема, автодороги, мости, шляхи і т. п., а також 82 одиниці рухомого майна: легкові та вантажні автомобілі, автобуси, тепловози, вагони, колійні машини і ін. Підприємство контролює під'їзні шляхи до трьох шахт об'єднання "Мирноградвугілля", що видобувають в рік понад 0,5 млн тонн.