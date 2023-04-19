В Украину снова идет похолодание. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

"В южной части дожди будут умеренными, во второй половине дня дождевая воздушная масса поднимется в центральные области. Небольшие дожди также пройдут на западе и востоке", - рассказала она.

Синоптик добавила, что в северной части Украины осадки маловероятны.

По данным Диденко, в южной части тоже будет необычно холоднее, +9...+12 градусов, в Одесской области до +14. А в Крыму - очень тепло, +17…+20 градусов.

"А в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +12...+16 градусов, на западе +8...+11 градусов, в Закарпатье +18 градусов", - констатировала она.

Погода в Киеве

В столице предполагается погода сухая, разве вечером пройдет небольшой дождь.

Похолодание

Как рассказала Диденко, в четверг ожидается кратковременное похолодание.

"В дальнейшем снова в пределах +12...+17 градусов, с периодическими дождями", - предупредила она.

Как сообщалось, начиная с 17 апреля этого года, если температуры воздуха и поверхности почвы будут снижаться до 0 градусов и ниже, то это уже можно считать заморозками, а не морозами.