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В Украину снова идет похолодание. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Фото: синоптик дала прогноз на 19 апреля и рассказала, когда в Украине снова похолодает (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Среда, 19 апреля, в Украине будет с дождями, а на юге - необычно холоднее, чем в других регионах. Похолодание следует ожидать уже с четверга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В южной части дожди будут умеренными, во второй половине дня дождевая воздушная масса поднимется в центральные области. Небольшие дожди также пройдут на западе и востоке", - рассказала она.

Синоптик добавила, что в северной части Украины осадки маловероятны.

По данным Диденко, в южной части тоже будет необычно холоднее, +9...+12 градусов, в Одесской области до +14. А в Крыму - очень тепло, +17…+20 градусов.

"А в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +12...+16 градусов, на западе +8...+11 градусов, в Закарпатье +18 градусов", - констатировала она.

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В столице предполагается погода сухая, разве вечером пройдет небольшой дождь.

Похолодание

Как рассказала Диденко, в четверг ожидается кратковременное похолодание.

"В дальнейшем снова в пределах +12...+17 градусов, с периодическими дождями", - предупредила она.

Как сообщалось, начиная с 17 апреля этого года, если температуры воздуха и поверхности почвы будут снижаться до 0 градусов и ниже, то это уже можно считать заморозками, а не морозами.

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