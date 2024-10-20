RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Украину зайдет антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра

Фото: синоптик дала прогноз на 21 октября в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 21 октября, в Украине будет солнечно и без осадков. Виной тому - антициклон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Погода в ближайшее время в Украине будет без дождей, много солнца, много, впрочем, туманов. Тепла также прибавится на следующей неделе. Северо-западный ветер сменится юго-западным и это новое направление зацепит и забросит нам высокие градусы с юга", - рассказала она.

По словам Диденко, в большинстве областей Украины предполагается потепление до +14...+18 градусов.

"Ночи, конечно, будут холодными, с периодическими заморозками, соответственно, в домах тоже будет холодно. В середине недели вероятность заморозков снизится", - отметила синоптик.

Погода в Киеве и когда ждать дожди

В Киеве завтра и в ближайшие дни осадков не ожидается, потому что придет антициклон.

"Ночью 21 октября 0...+3 градусов, местами заморозки, в дальнейшем по неделе без заморозков, хотя и свежо, +3...+6 градусов. Днем в понедельник в столице +12...+14 градусов, во вторник-среду потеплеет до +16 градусов, в четверг-пятницу +11...+14 градусов", - констатировала синоптик.

По ее данным, ближайшие дожди ожидаются с 28 октября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день