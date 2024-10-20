В Украину зайдет антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра

"Погода в ближайшее время в Украине будет без дождей, много солнца, много, впрочем, туманов. Тепла также прибавится на следующей неделе. Северо-западный ветер сменится юго-западным и это новое направление зацепит и забросит нам высокие градусы с юга", - рассказала она.

По словам Диденко, в большинстве областей Украины предполагается потепление до +14...+18 градусов.

"Ночи, конечно, будут холодными, с периодическими заморозками, соответственно, в домах тоже будет холодно. В середине недели вероятность заморозков снизится", - отметила синоптик.

Погода в Киеве и когда ждать дожди

В Киеве завтра и в ближайшие дни осадков не ожидается, потому что придет антициклон.

"Ночью 21 октября 0...+3 градусов, местами заморозки, в дальнейшем по неделе без заморозков, хотя и свежо, +3...+6 градусов. Днем в понедельник в столице +12...+14 градусов, во вторник-среду потеплеет до +16 градусов, в четверг-пятницу +11...+14 градусов", - констатировала синоптик.

По ее данным, ближайшие дожди ожидаются с 28 октября.