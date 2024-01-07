Украину завтра накроет непогода. Водителей призвали оставаться дома и дали советы

По словам Найема, завтра в Украине прогнозируют еще большее ухудшение погоды, а значит ситуация на дорогах тоже будет непростая.

"В южных областях гололед, налипание мокрого снега, в Одесской области днем порывы ветра 15-20 м/с", - пояснил глава Госагентства восстановления.

В то же время он призвал украинских водителей не выезжать на дороги без необходимости и пользоваться специальными техсредствами для езды в гололед.

"Просим водителей быть осторожными. Без необходимости не выезжайте на дороги. Если же планируете поездку, учитывайте погодные условия. Используйте специальные технические средства для таких ситуаций - это цепи или браслеты противоскольжения", - отметил Найем.

Он также добавил, что в случае выезда на дороги у водителя должен быть буксировочный трос, лопата, канистра с бензином, зимний омыватель стекла, аптечка, знак аварийной остановки и огнетушитель.

Штаб по ликвидации последствий непогоды

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что работает круглосуточный Штаб по ликвидации последствий непогоды, которая надвигается в Украину.

"С 7 по 9 января ожидаются сложные погодные условия: резкое снижение температуры воздуха до 19 - 25 градусов мороза и сильные снегопады по всей территории Украины. Ситуация на дорогах будет осложненной из-за гололеда и налипания моркрого снега", - пояснили в министерстве.

В Минразвития отметили, что при необходимости, движение на дорогах государственного значения может быть ограничено или перекрыто. Прежде всего это касается автодорог:

М-05 Киев-Одесса

М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино М-30 Стрый-Умань-Изварино

М-13 Кропивницкий-Платоново

М-22 Полтава-Александрия

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Запорожье-Мариуполь

Н-11 Днепр-Николаев

Н-24 Благовещенское-Николаев

Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка и других основных маршрутов, в зависимости от погоды.

"Водителям крупногабаритного транспорта стоит пользоваться площадками для отстоя, расположенными вдоль государственных дорог", - добавили в министерстве.

Узнать актуальную информацию о состоянии автомобильных дорог можно по телефону круглосуточной горячей линии Штаба: +38 067 400 60 80

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах обращайтесь по номерам: 101, 102 и 103.

Непогода в Украине

Ожидается, что в Украину придет волна похолодания из-за арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

Украинцев предупредили о сильных морозах. В некоторых регионах температура опустится до -25 градусов. В частности, непогода будет сопровождаться значительным снегом, метелью, а также гололедицей.

Детальнее об ухудшении погоды - читайте в материале РБК-Украина.

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