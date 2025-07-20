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В Украину идут дожди с грозами, но жара до +34 остается: какая погода ожидает завтра

Фото: синоптики назвали регионы с дождями и грозами (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украину возвращаются дожди с грозами, но жара до +34 градусов не отступает. Завтра ожидается переменчивая погода с локальными осадками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Вторник, 21 июля, принесет в Украину переменную облачность с местными кратковременными дождями и грозами, кроме юга и юго-востока страны, где осадков не прогнозируют.

Ветер будет западного и юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, на юге и востоке - до 22 градусов.

Днем воздух прогреется до 23-28°, в Закарпатской области, южных и восточных регионах ожидается жара - 29-34°.

Погода в Киеве

В Киеве и области прогнозируют подобную погоду: переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы по области.

Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°, в самом Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°.

Напомним, на западе Украины в определенные дни бушевала непогода. Неблагоприятные погодные условия привели к существенному поднятию уровня воды в некоторых реках и водоемах, затоплению улиц и дорог, обесточиванию населенных пунктов, а также серьезному наводнению во Львове.

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