В Украину идет похолодание с дождями и снегом: прогноз погоды на завтра
Завтра, 20 ноября, в Украине начнется существенное изменение погодных условий. Западные области первыми почувствуют влияние циклона, который принесет сильные дожди.
Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.
Впрочем, в большинстве регионов страны еще сохранится теплая осенняя погода: дневная температура поднимется до +9...+15 градусов. Исключением станут Закарпатье, Львовская область и Волынь, где воздух будет прохладнее - +6...+9 градусов.
Осадки завтра маловероятны в других регионах, кроме западной части. Однако ситуация начнет меняться уже 21 ноября: атмосферный фронт постепенно будет двигаться по территории Украины, принося дожди, которые местами будут переходить в снег. Вместе с этим ожидается похолодание и усиление ветра.
22 ноября холодная погода распространится на всю страну. Синоптики прогнозируют значительное снижение температуры, а также сильные порывы ветра. На следующий день, 23 ноября, очередная волна осадков снова затронет большинство регионов Украины.
Погода в Киеве
В столице 20 ноября будет тепло - до +11 градусов, без существенных осадков. Однако с 21 ноября Киев почувствует приближение непогоды: ожидается похолодание, дожди, периодический мокрый снег и сильный ветер.
По прогнозу синоптиков, в ноябре в Украине ожидается понижение температуры на 5-7 градусов. Несмотря на это похолодание, зима, по предварительным прогнозам, может быть относительно мягкой и не слишком суровой.
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