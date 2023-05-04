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В Украину из Румынии пытались нелегально ввезти самолет (фото)

Фото: таможенники конфисковали нелегально ввезенный самолет Cessna (facebook.com/KYIVcustomsUA)
Автор: Наталья Юрченко

В Украину с территории Румынии пытались нелегально ввезти почти целый самолет Cessna. Таможенники конфисковали воздушное судно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую таможню.

Согласно документам, из Румынии грузовым транспортом отправили бывшие в употреблении части самолета Cessna, а именно фюзеляж и крылья стоимостью 9 тысяч евро. Однако при осмотре груза таможенники обнаружили, что товар является самолетом, но в частично разобранном состоянии.

Кроме фюзеляжа и крыльев, в Украину отправили многие другие части самолета: вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты, кресла, обшивка, двери, шасси, бортовое оборудование (приборы), обтекатели, части выхлопной системы двигателя и т.д.

"То есть на самом деле груз представляет собой самолет Cessna модель 182M, без двигателя и отдельного бортового оборудования", - отмечают таможенники.

По данному факту составлен протокол о нарушении правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Самолет был изъят до принятия решения судом.

Фото: таможенники конфисковали нелегально ввезенный самолет Cessna (facebook.com/KYIVcustomsUA)

Напомним, в октябре прошлого года на Одесской таможне был обнаружен нелегально ввезенный вертолет Ми-2.

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Государственная таможенная служба