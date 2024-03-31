В Украину пришло потепление: где сегодня ждать хорошей погоды

Погода в Украине сегодня, 31 марта, будет теплой. Синоптики отмечают, что пришло потепление, поэтому местами пригреет до +26.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня будет солнечно, осадков не ожидается.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях возможны местами порывы до 15-20 м/с.
Столбики термометров покажут сегодня днем от +18 до +23 градусов, а на западе будет местами до +26. Ночью температура упадет до +6 +11, на левобережной части - до +3 +8 градусов.
В столице сегодня тоже будет солнечно и сухо. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха днем в Киеве будет в районе +21 +23 градусов, а ночью опустится до +8 +10 градусов.
Напомним, на днях в Карпатах бушевал шторм, в горах была минимальная видимость.
По прогнозам синоптиков, погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей, еще возможен мокрый снег и заморозки.
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