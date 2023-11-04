RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украину приехала глава Еврокомиссии

Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Она, в частности, встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Визит проходит накануне того, как Еврокомиссия должна рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Как отметил Железняк, ожидается выступление Урсулы фон дер Ляйен перед парламентом.

Чего ожидать от визита

Как рассказывала министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, ожидается, что Усрула фон дер Ляйен встретится с президентом Владимиром Зеленским относительно окончательных оценок, которые будут представлены Еврокомиссией в окончательном отчете о начале переговоров по вступлению в ЕС. 

По словам Стефанишиной, Украина рассчитывает на положительное решение со стороны Еврокомиссии, фиксирование прогресса по 7 шагам, а также рекомендации со стороны ЕС относительно реформ по верховенству права.

Вступление Украины в ЕС

После полномасштабного российского вторжения Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Сначала Украина стала кандидатом на вступление в ЕС, а чтобы перейти к следующему этапу - переговорам о членстве - нужно было выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.

Сейчас Украина фактически выполнила все определенные рекомендации. Ожидается, что 8 ноября Еврокомиссия порекомендует ЕС начать переговоры с Украиной о членстве.

Но начало переговоров - это только первый шаг к членству в ЕС. В дальнейшем Украину будут ждать длительные переговоры, в ходе которых украинское законодательство нужно будет приводить в соответствие с европейским, а затем ратификация членства всеми государствами ЕС.

Этот путь от начала переговоров до ратификации может занять годы или даже десятилетия. Украина планирует стать членом ЕС в 2024 году, в самом же Брюсселе говорят, что это может произойти до 2030 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияВступление в ЕСУрсула фон дер Ляйен