В Украину прибыла партия автомобилей, собранных Лондоном в рамках программы утилизации

Издание отмечает, что Украине было передано более 100 автомобилей, причем около половины из них уже доставлены.

Британская украинская помощь (BUAID), которая работает по этой схеме совместно с Transport for London (TfL), сообщила, что еще 13 автомобилей находятся в пути в Украину, где они будут использоваться для медицинских и гуманитарных целей.

Украина испытывает нехватку транспортных средств, особенно вблизи линии фронта, где обычные автомобили и фургоны используются для транспортировки раненых с поля боя и медицинских учреждений в больницы.

Зона Ulez была расширена мэром Лондона Садиком Ханом в августе 2023 года и теперь включает в себя всю столицу, что делает ее крупнейшей в мире зоной взимания платы за загрязнение окружающей среды. Люди, которые ездят в этой зоне на автомобиле, не соответствующем минимальным стандартам выбросов, должны платить 12,50 фунтов стерлингов в день.