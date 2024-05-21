В Украину прибыла партия автомобилей, собранных Лондоном в рамках программы утилизации

В Украину на выходных прибыла колонна из 20 автомобилей, переданных Лондоном в рамках программы утилизации автомобилей со сверхнизким уровнем выбросов (Ulez).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что Украине было передано более 100 автомобилей, причем около половины из них уже доставлены.

Британская украинская помощь (BUAID), которая работает по этой схеме совместно с Transport for London (TfL), сообщила, что еще 13 автомобилей находятся в пути в Украину, где они будут использоваться для медицинских и гуманитарных целей.

Украина испытывает нехватку транспортных средств, особенно вблизи линии фронта, где обычные автомобили и фургоны используются для транспортировки раненых с поля боя и медицинских учреждений в больницы.

Зона Ulez была расширена мэром Лондона Садиком Ханом в августе 2023 года и теперь включает в себя всю столицу, что делает ее крупнейшей в мире зоной взимания платы за загрязнение окружающей среды. Люди, которые ездят в этой зоне на автомобиле, не соответствующем минимальным стандартам выбросов, должны платить 12,50 фунтов стерлингов в день.