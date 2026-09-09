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В Украину поедут мигранты со стран, беднее Украины, - Институт демографии

16:13 09.09.2026 Ср
3 мин
Эксперт рассказал, как Украина может подготовиться к привлечению иностранных работников
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
В Украину поедут мигранты со стран, беднее Украины, - Институт демографии Фото: Работа в Украине (freepik.com)
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Чем дольше будет продолжаться война, тем меньше украинцев, находящихся за границей, будет решать вернуться домой. На фоне этого Украина может столкнуться с еще большим дефицитом работников и вынуждена будет привлекать трудовых мигрантов из других стран.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал эксперт по миграции, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, кандидат экономических наук Алексей Позняк.

У Украины уже есть дефицит работников

По словам Позняка, большинство украинских беженцев сейчас планируют оставаться в странах, которые их приняли. В то же время, эти настроения могут изменяться в зависимости от ситуации.

Эксперт отмечает, что пребывание значительного количества украинцев за рубежом уже имеет экономические последствия для Украины.

"Сейчас не хватает очень многих специалистов во многих областях", - сказал он.

При этом после завершения войны потребность в работниках может возрасти еще больше. Позняк ожидает, что в процессе послевоенного восстановления Украина потребует дополнительной рабочей силы, в частности, из-за ожидаемых инвестиций стран-партнеров.

"Пока же по сравнению с довоенным у нас есть дефицит на рынке труда", - отметил эксперт.

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Украина может привлекать трудовых мигрантов

Позняк отмечает: чем дольше будет продолжаться война, тем меньше украинцев за границей, вероятно, будут возвращаться домой. Это, в свою очередь, будет усугублять демографическую ситуацию.

По его словам, Украина имеет три основных направления, которые могут помочь компенсировать нехватку работников:

  • повышать производительность труда;
  • привлекать к рынку труда граждан, которые сейчас по разным причинам не работают;
  • привлекать трудовых мигрантов.

В то же время выбор стран, откуда Украина сможет привлекать работников, будет ограничен.

"Следует ожидать, что к нам поедут граждане стран, которые экономически беднее Украины", - сказал Позняк.

По его словам, граждане богатых государств могут приезжать в Украину, но преимущественно как отдельные узкие специалисты. Массовый приток трудовых мигрантов, по мнению эксперта, следует ожидать, прежде всего, из стран Азии и Африки.

Украине советуют готовиться к приезду мигрантов

Эксперт считает, что Украине нужно заранее развивать политику терпимости к мигрантам.

В частности, он предлагает проводить социальные кампании и информационные мероприятия, объясняющие важность уважения к представителям других культур.

"Приезда мигрантов мы не избежим", - подытожил Позняк.

Ранее РБК-Украина писало, что украинский рынок труда уже столкнулся с дефицитом кадров из-за войны и выезда значительного количества граждан за границу. После войны потребность в работниках может еще больше возрасти из-за восстановления экономики.

Также мы рассказывали, что после начала полномасштабной войны миллионы украинцев уехали за границу, однако новой массовой волны миграции пока не фиксируют. В то же время, усиление обстрелов может влиять на решение людей относительно выезда и возвращения в Украину.

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