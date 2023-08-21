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В Украину возвращаются осадки: где сегодня ждать дождей

Фото: в Украину вернутся дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода на Украине сегодня, 21 августа, будет местами с дождями. Но днем во всех областях ожидается жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, днем кратковременные дожди накроют северные и центральные регионы, а также Харьковскую область. Местами ожидаются грозы.

На остальной территории Украины будет сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в среднем будет в пределах +27+32 градуса, а на юге ожидается жара до +37.

Ночью температура опустится до +16 +21 градуса. В южных областях ночью +20 +25 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет до +30 градусов, а ночью +18 +20 градусов.

Аномальная погода в мире

В Европе и США нынешним летом синоптики фиксируют новые температурные рекорды. Ученые предполагают, что из-за изменения климата может быть еще жарче.

Адская жара вызвала масштабные пожары в Греции, в том числе на островах Родос и Корфу. Также лесные пожары вспыхнули на границе Испании и Франции, Италии, Алжире и Канаде.

Кроме того, Гавайи охватили масштабные пожары, в результате которых погибли уже больше сотни человек.

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