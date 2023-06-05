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В Украину возвращается жара: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня будет жарко (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 5 июня, будет жаркой и почти безветренной. Однако на западе в некоторых регионах возможны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что сегодня по всей стране переменная облачность, но в большинстве областей без осадков. Днем кратковременный дождь пройдет только на Закарпатье и в Карпатах. Местами возможна гроза.

Ветер сегодня переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

В Украину снова возвращается жара, сегодня днем температура воздуха будет в пределах +20 +25 градусов, а на Закарпатье до +27. Ночью будет +6 +11 градусов, на побережье морей до +15.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, дожди не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +21 +23 градуса. Ночью температура опустится до +10.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в Украине в июне.

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