В Украину возвращается жара: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 5 июня, будет жаркой и почти безветренной. Однако на западе в некоторых регионах возможны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Синоптики отмечают, что сегодня по всей стране переменная облачность, но в большинстве областей без осадков. Днем кратковременный дождь пройдет только на Закарпатье и в Карпатах. Местами возможна гроза.
Ветер сегодня переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
В Украину снова возвращается жара, сегодня днем температура воздуха будет в пределах +20 +25 градусов, а на Закарпатье до +27. Ночью будет +6 +11 градусов, на побережье морей до +15.
В столице сегодня переменная облачность, дожди не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Столбики термометров в Киеве днем покажут +21 +23 градуса. Ночью температура опустится до +10.
Напомним, синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в Украине в июне.
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