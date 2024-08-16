В Украину возвращается жара до +35 градусов: прогноз погоды на выходные
В Украину возвращается жара. Уже на этих выходных ожидается температура воздуха до +35 градусов.
Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.
Завтра в Украине ожидается жаркая погода с температурой +29 +33 градуса, на востоке будет немного прохладнее - +27 +29 градусов.
В субботу, 17 августа, по всей стране ожидается сухая и солнечная погода, а уже 18 августа на западе, севере и в центре возможны кратковременные грозовые дожди, тогда как на юге и востоке будет без осадков.
Однако уже с воскресенья-понедельника температура в большинстве областей повысится до +30 +35 градусов и более.
Погода в Киеве
В Киеве в субботу прогнозируется сухая и жаркая погода с температурой до +30 +32 градусов.
В воскресенье жара усилится до +32 +35 градусов, но есть вероятность локальных грозовых дождей во второй половине дня.
Жара в Украине
Синоптик Наталья Диденко ранее сообщила, что 17-18 августа на территории Украины прогнозируется повышение температуры до +30 градусов и более.
Согласно прогнозам Укргидрометцентра, до конца августа существенного понижения температуры не ожидается. Такая аномальная жара обусловлена поступившей из Африки тепловой волной.
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