В Украину вернули еще одного похищенного россиянами ребенка, - омбудсмен

Сегодня, 5 апреля, в Украину удалось вернуть еще одного ребенка, которого военные РФ незаконно вывезли в Россию с оккупированной территории Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
По словам Омбудсмена, в начале года к нему обратилась бабушка с просьбой содействовать в возвращении внука Артема, который вместе с другими воспитанниками Олешковского детского дома-интерната Херсонской области был депортирован в Россию.
Бабушка сообщила, что воспитанников указанного дома-интерната вывозят в РФ. Она лично поехала в интернат, чтобы забрать внука, однако Артема вместе с другими воспитанниками к тому времени уже переместили на территорию РФ, оттуда во временно оккупированный Крым, а затем в Скадовск.
Впрочем, по просьбе бабушки администрация заведения, в котором находился Артем, отказалась возвращать ребенка.
"По моему обращению в орган опеки и попечительства относительно принятия мер с целью защиты прав и интересов ребенка, в феврале бабушка была назначена попечителем над внуком и приняты другие меры по возвращению ребенка на подконтрольную Украине территорию", - сообщил Лубинец.
Он также добавил, что в случае депортации ребенка можно заполнить онлайн форму заявления на сайте "Дети войны".
Напомним, недавно мы писали, что Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий.
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