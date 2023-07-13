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В Украину вернули детей, мать которых находилась в плену у россиян

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Четверг 13 июля 2023 19:58
В Украину вернули детей, мать которых находилась в плену у россиян Фото: в Украину вернули детей, мать которых находилась в плену у россиян (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украине удалось вернуть домой еще двоих детей с временно оккупированной территории. Раньше их мать находилась в плену россиян.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По его словам, вернуть удалось сестрам пяти и двенадцати лет. Они расстались с родителями с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину.

Девочки все время они находились с бабушкой, которая отказывалась передавать детей вернувшейся из плена матери.

"После обращения мамы девочек наш Офис наработал механизм их возвращения с российской стороной. И, к счастью, все удалось. Сейчас семья воссоединилась. Продолжаем работать для того, чтобы каждый украинский ребенок вернулся на Родину", - рассказал Лубинец.

Фото: возвращение детей в Украину (t.me/dmytro_lubinetzs)

Депортация украинских детей

Как отметила первая леди Украины Елена Зеленская, согласно данным социальных служб, Российская Федерация незаконно депортировала из Украины 19,5 тысячи детей. В частности, страна-оккупант утверждает о еще больших цифрах.

Стоит напомнить и о том, что именно по делу о депортации детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина выдвинула первые обвинения в депортации детей-сирот российскому политику и двум подозреваемым украинским коллаборантам.

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