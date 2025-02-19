В Украину из оккупации вернули 15 детей
В Украину удалось вернуть из оккупации 15 детей 19 февраля. Всех оккупанты или держали в ужасных условиях или оказывали постоянное давление.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
Сегодня (19 февраля, - ред) имеем прекрасную новость: 15 детей удалось вернуть домой в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA", - рассказал он.
В частности, по словам Ермака, среди них - многодетная семья, где мать отказалась от российских документов и поэтому подвергалась постоянному давлению со стороны оккупантов.
"Ее детей заставляли посещать пропагандистские учебные заведения, а за отказ - угрожали", - отметил глава ОП.
Также, по его данным, вернулись трое подростков, которые получили повестки в армию РФ. Одного из них оккупанты похитили из дома и заставляли подписать контракт.
Кроме того, двое малолетних детей после потери матери оказались в российском приюте.
"Их изолировали от родных, заставляли петь пропагандистские песни и учили военному делу", - констатировал Ермак.
Возвращение детей из оккупации РФ в Украину
Отметим, что Украина постоянно проводит операции по возвращению детей из оккупированных территорий.
Например, около недели назад Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще двух детей в возрасте 14 и 17 лет. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Добавим, что по последним данным, Россия вывезла около 4000 украинских детей на обучение в Крым.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.