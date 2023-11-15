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Украину охватила масштабная воздушная тревога, россияне подняли МиГ

Фото: по всей Украине объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 15 ноября, объявлена масштабная воздушная тревога. Она связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Что известно о причине

По информации Воздушных сил ВСУ, был зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ с аэродрома "Саваслейка" (Нижнегородская область РФ).

Стоито тметить, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которые нашим средствам ПВО трудно перехватить.

Карта

По состоянию на 12:11 карта воздушных тревог выглядит так:

Воздушные тревоги по Украине и атаки РФ

Напомним, что этой ночью в Киеве и части областей объявлялась воздушная тревога из-за вероятной угрозы ракетного удара.

Также известно, что ночью оккупанты нанесли ракетные удары по городу Селидово Донецкой области, обстреляв многоэтажку. В результате один человек погиб, а еще трое ранены, под завалами могут находиться люди.

 

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