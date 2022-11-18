Украину в ближайшие дни накроют снегопады

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 18-19 ноября. В некоторых регионах ожидаются снегопады и сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине сегодня и завтра ожидаются сложные погодные условия.
Так, 19 ноября в большинстве северных и центральных областей также будет снежно. В северо-восточных областях синоптики прогнозируют сильные осадки в виде снега с дождем.
При этом в западных, северных, местами Винницкой и Черкасской областях, ожидается прирост снежного покрова - 10-20 см.
Синоптики предупреждают о гололеде по всей Украине, кроме юга. А в восточные и юго-восточные области придут сильные ветра - 15-20 м/с.
Метеорологи из-за непогоды также предупреждают о нарушении движения транспорта на дорогах.
Напомним, ранее сообщалось, что на высокогорье Карпат высота снежного покрова превысила один метр. Температура упала до 4 градусов мороза.
Также сообщалось, что в большинстве регионов Украины в пятницу, 18 ноября, синоптики прогнозируют мокрый снег, местами ожидается гололедица.