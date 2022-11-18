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Украину в ближайшие дни накроют снегопады

Фото: Украину в ближайшие дни накроют снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 18-19 ноября. В некоторых регионах ожидаются снегопады и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине сегодня и завтра ожидаются сложные погодные условия.

Так, 19 ноября в большинстве северных и центральных областей также будет снежно. В северо-восточных областях синоптики прогнозируют сильные осадки в виде снега с дождем.

При этом в западных, северных, местами Винницкой и Черкасской областях, ожидается прирост снежного покрова - 10-20 см.

Синоптики предупреждают о гололеде по всей Украине, кроме юга. А в восточные и юго-восточные области придут сильные ветра - 15-20 м/с.

Метеорологи из-за непогоды также предупреждают о нарушении движения транспорта на дорогах.

Напомним, ранее сообщалось, что на высокогорье Карпат высота снежного покрова превысила один метр. Температура упала до 4 градусов мороза.

Также сообщалось, что в большинстве регионов Украины в пятницу, 18 ноября, синоптики прогнозируют мокрый снег, местами ожидается гололедица.

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