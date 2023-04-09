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В Украину в ближайшее время поступят ЗРК Patriot и Samp-T, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Валерия Полищук

В ближайшее время в Украину должны поставить зенитно-ракетные комплексы ЗРК Patriot и Samp-T.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Patriot и Samp-T в ближайшее время должны зайти в Украину. Было объявлено, что два месяца будут учиться наши специалисты. Ожидаем, что они появятся", - заявил он.

ЗРК Patriot

ЗРК был принят на вооружение армией США в начале 1980-х годов. Последняя его модификация под названием PAC-3 предназначена для поражения и перехватывания целей на высоте до 24 км. Главная особенность новейшей модификации ЗРК Patriot - его способность сбивать баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и "Цирконы".

Patriot использует передовые ракеты-перехватчики и высокоэффективные радиолокационные системы. Основных функций системы - четыре:

  • связь,
  • командование и управление,
  • радиолокационное наблюдение,
  • наведение ракет.

ЗРК SAMP/T

Ппротиворакетная система обороны, предназначенная для защиты поля боя и важных объектов, таких как аэропорты и морские порты, от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов и тактических баллистических ракет.

SAMP/T развертывается с сугубо оборонительной целью для защиты населения, сил и территории стран Альянса. Такое развертывание является взвешенной мерой, которая лежит в основе коллективной обороны НАТО, подчеркивается в сообщении.

Напомним, в феврале премьер Италии Джорджия Мэлони подтвердила отправку Украине систем SAMP-T вместе с Францией.

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