На Украину надвигаются грозовые дожди, жара отступает

Вечером 11 августа, а также в ближайшую ночь значительную территорию Украины могут накрыть кратковременные грозовые дожди.
Об этом предупредила украинская синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Фейсбуке.
По ее словам, 12 августа большая часть Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Его влияние уже можно ощутить в западных регионах.
Диденко прогнозирует, что сегодняшняя жара пойдет на спад в среду, а температура снизится до +21...+26 градусов.
Несмотря на это, на юге и юго-востоке все еще будут сохраняться +28...+31 градус.
"Сегодня вечером и в ближайшую ночь этот фронт принесет короткие грозовые дожди, однако завтра днем повсюду в Украине - без существенных осадков", - подчеркнула синоптик.
Грозы смогут унять августовскую жару на несколько суток (Фото: инфографика РБК-Украина)
Что касается ситуации в столице, то там дождь возможен вечером 11 августа, а также ночью.
"Днем 12 августа, в среду, будет роскошная погода: ожидается ослабление жары до +23 градусов и божья коровка с белыми облаками. Побудет со среды в Украине комфортная погода, с выходных - жара возобновится", - предупредила Диденко.
Напомним, Укргидрометцентр прогнозировал на 11 августа переменную облачность, а иногда кратковременные дожди и грозы.
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