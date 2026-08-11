До +31, но с грозами: какой будет погода в Украине 11 августа

Во вторник, 11 августа, в Украине ожидается переменная облачность. В основном без осадков, однако на западе и севере днем местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра .

Ранее сообщалось, что реки Украины стремительно мелеют , ведь водность большинства из них в июле оказалась меньше или значительно меньше нормы.

В самом Киеве ночью ожидается 16-18 градусов тепла, а днем - 28-30 градусов.

По всей Киевской области 11 августа сохранится переменная облачность. Днем по области возможен кратковременный дождь и гроза.

Фото: какой будет погода в Украине 11 августа (инфографика РБК-Украина)

Самое жаркое на западе будет в Закарпатье - до +32.

Температура днем прогреется до 26-31 градуса. Несколько холоднее будет на западе - от +22.

Самая сложная ситуация сложилась на Припяти, Западном Буге и Южном Буге, где расход воды опустился ниже экологической нормы, что является критическим для речных экосистем.

Между тем, синоптики объясняли, что сильная жара в Украине постепенно отступает, а ей на смену приходит атмосферный фронт с грозами, градом и шквалами.

По их словам, уже с 10 августа ненастье отходит, и в ближайшую неделю погоду будет формировать антициклон без осадков, лишь 11 августа на западе и севере ожидаются локальные кратковременные дожди из-за небольшого малоактивного фронта.