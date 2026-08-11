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До +31, но с грозами: какой будет погода в Украине 11 августа

07:00 11.08.2026 Вт
2 мин
В каких регионах пройдут дожди?
aimg Елена Чупровская
До +31, но с грозами: какой будет погода в Украине 11 августа Фото: какой прогноз погоды на 11 августа (Getty Images)
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Во вторник, 11 августа, в Украине ожидается переменная облачность. В основном без осадков, однако на западе и севере днем местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный, скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура днем прогреется до 26-31 градуса. Несколько холоднее будет на западе - от +22.

Самое жаркое на западе будет в Закарпатье - до +32.

До +31, но с грозами: какой будет погода в Украине 11 августаФото: какой будет погода в Украине 11 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киевской области и в Киеве

По всей Киевской области 11 августа сохранится переменная облачность. Днем по области возможен кратковременный дождь и гроза.

В самом Киеве ночью ожидается 16-18 градусов тепла, а днем - 28-30 градусов.

Ранее сообщалось, что реки Украины стремительно мелеют, ведь водность большинства из них в июле оказалась меньше или значительно меньше нормы.

Самая сложная ситуация сложилась на Припяти, Западном Буге и Южном Буге, где расход воды опустился ниже экологической нормы, что является критическим для речных экосистем.

Между тем, синоптики объясняли, что сильная жара в Украине постепенно отступает, а ей на смену приходит атмосферный фронт с грозами, градом и шквалами.

По их словам, уже с 10 августа ненастье отходит, и в ближайшую неделю погоду будет формировать антициклон без осадков, лишь 11 августа на западе и севере ожидаются локальные кратковременные дожди из-за небольшого малоактивного фронта.

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