На Украину надвигается прохлада, в большинстве областей - порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

На Украину надвигается прохлада с северных широт. Также возможны порывы ветра в большинстве западных, северных и центральных областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.
"Ночью на юге и северо-востоке страны, а также в Карпатах, днем в северной и восточной частях будет ощущаться влияние малоактивных атмосферных фронтов, там пройдет небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков", - пишет Укргидрометцентр.
В большинстве западных, северных и центральных областей ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В частности ветер будет нести порцию прохлады с северных широт.
Температура:
Фото: погода на 20 июня (facebook.com/UkrHMC)
В Киеве и области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
Ветер - северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с.
Температура в Киевской области ночью будет колебаться от +8 до +13, а днем - от +15 до +20. В Киеве ночью - +11 - +13, а днем - от +16 до +18.
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