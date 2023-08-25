На Украину надвигается новая волна жары: прогноз погоды на выходные

Синоптики сообщают, что в следующие трое суток будет преобладать сухая погода. Однако на выходных в северо-западных, а в воскресенье и северных областях днем местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха в ближайшие сутки ночью составит +13 +18 градусов, а на побережье морей до +23. При этом днем будет +26 +32, а на юго-западе страны до +35.

При этом в воскресенье и понедельник ожидается повышение температуры на 2-4 градуса.

Жара в Украине

Начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии РБК-Украина сообщил, что жара в Украине продержится до конца лета.

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